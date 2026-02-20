Tourist-Information legt Daten unter anderem zu Übernachtungen und Stadtführungen im vergangenen Jahr vor. Wie sich die Branche entwickelt und was in Bewertungen steht.

Erste Bilanz für das vergangene Jahr: Zahl der Besucher bleibt stabil

Beim Impuls-Nachmittag im Alten Rathaus kam neben anderen Johannes Killyen zu Wort. Er berichtete über die aktuellen Arbeiten im Lutherhaus.

Wittenberg/MZ. - Die Besucherzahlen in Wittenberg haben sich 2025 etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegt. „Wir hatten schon bessere, aber auch schon schlechtere Jahre“, sagte Kristin Ruske, die Leiterin der Tourist-Information bei einem so genannten Impuls-Nachmittag im Alten Rathaus.