Teilnehmer des Ascherslebener Projektes „Route 60+“, das die Teilhabe im Alter fördern soll, haben das Filmmuseum in Ballenstedt besucht. Was sie dabei erleben und erfahren konnten.

Beeindruckende Informationen, sehr anschaulich rübergebracht, gab es für die Teilnehmer des Ascherslebener Projekts „Route 60+“ beim Besuch des Ballenstedter Filmmuseums.

Aschersleben/Ballenstedt/MZ - Zu einer kleinen Info-Tour sind vor einigen Tagen zwei unterschiedliche Gruppen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Projektes „Route 60+“ ins Harz-Städtchen Ballenstedt aufgebrochen. „Route 60+“ wird im VHS-Bildungswerk Aschersleben umgesetzt und hält für Senioren der Altersgruppe Ü60 jede Menge Angebote bereit. Das Spektrum ist dabei sehr breit gefächert.