Projekt „Route 60+“ Ascherslebener Senioren reisen in Ballenstedter Museum durch die Filmgeschichte
Teilnehmer des Ascherslebener Projektes „Route 60+“, das die Teilhabe im Alter fördern soll, haben das Filmmuseum in Ballenstedt besucht. Was sie dabei erleben und erfahren konnten.
20.02.2026, 14:30
Aschersleben/Ballenstedt/MZ - Zu einer kleinen Info-Tour sind vor einigen Tagen zwei unterschiedliche Gruppen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Projektes „Route 60+“ ins Harz-Städtchen Ballenstedt aufgebrochen. „Route 60+“ wird im VHS-Bildungswerk Aschersleben umgesetzt und hält für Senioren der Altersgruppe Ü60 jede Menge Angebote bereit. Das Spektrum ist dabei sehr breit gefächert.