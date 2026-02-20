weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Projekt „Route 60+“: Ascherslebener Senioren reisen in Ballenstedter Museum durch die Filmgeschichte

Projekt „Route 60+“ Ascherslebener Senioren reisen in Ballenstedter Museum durch die Filmgeschichte

Teilnehmer des Ascherslebener Projektes „Route 60+“, das die Teilhabe im Alter fördern soll, haben das Filmmuseum in Ballenstedt besucht. Was sie dabei erleben und erfahren konnten.

Von Jens Dammann 20.02.2026, 14:30
Beeindruckende Informationen, sehr anschaulich rübergebracht, gab es für die Teilnehmer des Ascherslebener Projekts „Route 60+“ beim Besuch des Ballenstedter Filmmuseums.
Beeindruckende Informationen, sehr anschaulich rübergebracht, gab es für die Teilnehmer des Ascherslebener Projekts „Route 60+“ beim Besuch des Ballenstedter Filmmuseums. (Foto: Jens Dammann)

Aschersleben/Ballenstedt/MZ - Zu einer kleinen Info-Tour sind vor einigen Tagen zwei unterschiedliche Gruppen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Projektes „Route 60+“ ins Harz-Städtchen Ballenstedt aufgebrochen. „Route 60+“ wird im VHS-Bildungswerk Aschersleben umgesetzt und hält für Senioren der Altersgruppe Ü60 jede Menge Angebote bereit. Das Spektrum ist dabei sehr breit gefächert.