Dreispringer Felix Hinze von Grün-Weiß Annaburg hat sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Welches große Ziel der 17-Jährige verfolgt und warum sein Talisman im Glas steckt.

Hop, Step, Jump – Dreispringer Felix Hinze will Finale bei Deutschen Meisterschaften erreichen

Felix Hinze möchte am Samstag in das Dreisprung-Finale der Deutschen Meisterschaften einziehen. Dafür ist im Vorkampf mindestens Platz acht nötig.

Annaburg/MZ. - Nach 106 Kaffeebohnen klebt Felix Hinze eine Markierung auf den Hallenboden. Übersetzt aus dem Fachchinesischem heißt das: Der 17-jährige Leichtathlet des SV Grün-Weiß Annaburg setzt 106 mal den einen Fuß vor den anderen und legt damit seine Anlaufmarke fest.