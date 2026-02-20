weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. SV Grün-Weiß Annaburg: Hop, Step, Jump – Dreispringer Felix Hinze will Finale bei Deutschen Meisterschaften erreichen

Dreispringer Felix Hinze von Grün-Weiß Annaburg hat sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Welches große Ziel der 17-Jährige verfolgt und warum sein Talisman im Glas steckt.

Von Thomas Tominski 20.02.2026, 12:00
Felix Hinze möchte am Samstag in das Dreisprung-Finale der Deutschen Meisterschaften einziehen. Dafür ist im Vorkampf mindestens Platz acht nötig.
Felix Hinze möchte am Samstag in das Dreisprung-Finale der Deutschen Meisterschaften einziehen. Dafür ist im Vorkampf mindestens Platz acht nötig. (Foto: Thomas Tominski)

Annaburg/MZ. - Nach 106 Kaffeebohnen klebt Felix Hinze eine Markierung auf den Hallenboden. Übersetzt aus dem Fachchinesischem heißt das: Der 17-jährige Leichtathlet des SV Grün-Weiß Annaburg setzt 106 mal den einen Fuß vor den anderen und legt damit seine Anlaufmarke fest.