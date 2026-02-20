So soll in Belleben Ende März auch nach der Auflösung der Band „Grundrausch'n“ die Rocknacht gefeiert werden und hier gibt es Tickets.

Nach Aus von Partyband „Grundrausch'n“ - das wird zur Rocknacht in Belleben geboten

Die Band „Grundrausch'n“ lädt seit etlichen Jahren zur Rocknacht nach Belleben ein.

Belleben/MZ. - Für viele Fans der Bellebener Band „Grundrausch’n“ ist die Nachricht von der Auflösung im Herbst vergangenen Jahres ein Schock gewesen. Erstmals haben sich nun zwei Bandmitglieder mit einer Videobotschaft an die Fans gewendet und bekanntgegeben, dass auch in diesem Jahr wieder eine Rocknacht im Saal in Belleben stattfinden soll, und zwar am Samstag, 21. März.