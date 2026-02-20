weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Sorgen um Sicherheit der Schulkinder Tempo 30 in Schlaitz liegt vorerst auf Eis - Vor-Ort-Termin soll Klärung bringen

Jetzt steht fest, wer die Situation im Muldestausee-Ortsteil Schlaitz zunächst beurteilen soll.

Von Ulf Rostalsky 20.02.2026, 08:00
Tempo-30-Schilder könnten bald auch in Schlaitz stehen.
Tempo-30-Schilder könnten bald auch in Schlaitz stehen. Foto: D. Skrzypczak

Schlaitz/MZ. - Für die Antragsteller aus der AfD-Gemeinderatsfraktion in Muldestausee ist die Sache klar: Die Höchstgeschwindigkeit in der Freiheitstraße in Schlaitz muss von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden – zumindest im Bereich der Bushaltestelle und der örtlichen Physiotherapie. So haben sie es in einem Beschlussantrag an den Gemeinderat niedergeschrieben.