Nicht nur Fremdarbeiter und Kriegsgefangene wurden während der NS-Zeit zur Zwangsarbeit herangezogen. Auch Deutsche waren als KZ-Häftlinge betroffen. Teil 4 der Serie zur Zwangsarbeit in Mansfeld-Südharz.

Aus Sangerhausen ins NS-Lager: Wie eine fünffache Mutter zum KZ-Häftling wurde

Die Häftlingskarte von Kurt Stoy aus dem KZ Neuengamme.

Sangerhausen/MZ. - Im Südharz gab es während der NS-Zeit nicht nur Zehntausende Zwangsarbeiter aus anderen Ländern: Kriegsgefangene, sogenannte Fremdarbeiter überwiegend aus Osteuropa und Häftlinge aus dem KZ Mittelbau-Dora. Doch auch hier Geborene gerieten ins Visier der nationalsozialistischen Machthaber, wurden selbst zu Gefangenen und dann zur Arbeit gezwungen.