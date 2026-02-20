Anwohner sind genervt, Mülltouristen offenbar entzückt: Ein Berg von Sperrmüll, Elektroschrott, Flaschen und Glas liegt in der Schillerstraße. Die Anwohner bitten die MZ um Hilfe.

Anwohner aus der Schillerstraße bitten um Hilfe: Wie es zu dem ekligen Müllberg mitten in Zeitz kam

In der Schillerstraße zwischen Tröglitzer Berg und Grundschule wächst eine ohnehin schon große Müllhalde.

Zeitz/MZ. - Es ist eigentlich unvorstellbar, dass so etwas mitten in der Stadt herumliegt. Nur einige Meter von einer Grundschule entfernt. Und nur Schritte von Wohnhäusern entfernt: In der Zeitzer Schillerstraße wächst ein ekelerregender Müllberg vor sich hin.