  4. MZ vor Ort im Cowoking-Space Zeitz: Anwohner aus der Schillerstraße bitten um Hilfe: Wie es zu dem ekligen Müllberg mitten in Zeitz kam

Anwohner sind genervt, Mülltouristen offenbar entzückt: Ein Berg von Sperrmüll, Elektroschrott, Flaschen und Glas liegt in der Schillerstraße. Die Anwohner bitten die MZ um Hilfe.

Von Angelika Andräs 20.02.2026, 07:00
In der Schillerstraße zwischen Tröglitzer Berg und Grundschule wächst eine ohnehin schon große Müllhalde.
In der Schillerstraße zwischen Tröglitzer Berg und Grundschule wächst eine ohnehin schon große Müllhalde. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Es ist eigentlich unvorstellbar, dass so etwas mitten in der Stadt herumliegt. Nur einige Meter von einer Grundschule entfernt. Und nur Schritte von Wohnhäusern entfernt: In der Zeitzer Schillerstraße wächst ein ekelerregender Müllberg vor sich hin.