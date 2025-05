Der Fördermittelbescheid für die Sanierung der Grundschule Stadtmitte/Sekundarschule III in Zeitz liegt vor, wie Landrat Götz Ulrich dem Kreistag berichtete. Was das bedeutet.

Landrat Götz Ulrich im Kreistag: Es gibt Geld für die Schulen in Zeitz - wie viele Millionen verbaut werden

Das Gebäude der Grundschule Stadtmitte in Zeitz, dahinter befindet sich die Sekundarschule III.

Zeitz/MZ. - In der Sitzung des Kreistags des Burgenlandkreises am Montagabend (5. Mai) wurde es offiziell verkündet: Der Fördermittelbescheid für die umfassende Sanierung zweier Schulen in Zeitz ist da.