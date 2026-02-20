weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Essen und Trinken: Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesunken - warum die Preise in Mansfeld-Südharz dennoch nicht fallen

Essen und Trinken Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesunken - warum die Preise in Mansfeld-Südharz dennoch nicht fallen

Zu Jahresbeginn ist die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent gesunken. Viele Restaurantgäste haben deshalb auf sinkende Preise gehofft - und wurden bisher enttäuscht. Wie die Gastronomen in Mansfeld-Südharz die Situation sehen.

Von Steffi Rohland und Daniela Kainz 20.02.2026, 08:15
Frank Meyer (l.) hat die Geschäfte des Kirschcafés in Tilleda an den Küchenmeister Tobias Huske abgegeben - ist aber der Gastronomie dennoch noch mit Herz und Seele verbunden.
Frank Meyer (l.) hat die Geschäfte des Kirschcafés in Tilleda an den Küchenmeister Tobias Huske abgegeben - ist aber der Gastronomie dennoch noch mit Herz und Seele verbunden. Foto: Maik Schumann

Kelbra/MZ. - Seit 1. Januar 2026 liegt die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants nur noch bei sieben statt 19 Prozent. Eine Entlastung für die Gastronomie - zweifelsohne.