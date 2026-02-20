Essen und Trinken Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesunken - warum die Preise in Mansfeld-Südharz dennoch nicht fallen
Zu Jahresbeginn ist die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent gesunken. Viele Restaurantgäste haben deshalb auf sinkende Preise gehofft - und wurden bisher enttäuscht. Wie die Gastronomen in Mansfeld-Südharz die Situation sehen.
20.02.2026, 08:15
Kelbra/MZ. - Seit 1. Januar 2026 liegt die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants nur noch bei sieben statt 19 Prozent. Eine Entlastung für die Gastronomie - zweifelsohne.