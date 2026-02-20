Ortsbürgermeisterin Janet Leder liefert im Annaburger Stadtrat eine Idee, wie doch noch eine Rollerbahn für die Kita Abenteuerland möglich werden könnte.

Kommt doch noch eine Rollerbahn für die Kita Abenteuerland?

In der Elsteraner Kita „Kleine Elbspatzen“ rollern die Kinder seit Jahren über die Pflasterstrecke.

Annaburg/MZ. - Seit Jahren wird von einer Rollerbahn für die Kita Abenteuerland in Annaburg gesprochen. Wieder aufgekommen ist das Thema während der aktuellen Haushaltsgespräche. In der Stadtratssitzung am Dienstag brachte Bürgermeister Stefan Schmidt (FWG) Informationen von September 2021 mit in die Sitzung.