Natur und Tiere in Dessau-Rosslau Rätsel um Fischsterben - Was steckt hinter der ökologischen Katastrophe im Georgium?
Eine Videoaufnahme in den Sozialen Medien zeigt, wie Hunderte tote Fische im Viereckteich des Georgiums treiben. Was hinter dem Massensterben in Dessau-Roßlau stecken könnte und wie es nun weitergeht.
Aktualisiert: 20.02.2026, 11:18
Dessau-Roßlau/MZ. - Für den Viereckteich im Georgium ist es eine ökologische Katastrophe: Hunderte tote Fische treiben in diesen Tagen in dem Gewässer, teils unter einer Eisschicht, teils an der offenen Oberfläche. Die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hatte neben der MZ auch Grünen-Stadtrat Christoph Kaßner. Aufgenommen bereits am vergangenen Sonntag, hat er am Dienstagmorgen ein kurzes Video in den Sozialen Medien veröffentlicht, das auf den verheerenden Umstand hinweist.