weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Nicva veröffentlicht ersten Song: Bernburger Musiker auf Youtube und Spotify

Jetzt live:
Livestream von der "Chance" in Halle: Orientierung im Messetrubel
Livestream von der "Chance" in Halle: Orientierung im Messetrubel

Musik Nicvas erster Song - junger Bernburger Künstler veröffentlicht seinen Titel bei Spotify und Youtube

Der 20-jährige Bernburger Niclas Herzog hat seinen ersten Titel herausgebracht und ist nun auf der Suche nach weiteren Bandmitgliedern. Was er als nächstes vorhat.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 20.02.2026, 12:52
Der Bernburger Musiker „Nicva“ hat seinen ersten Song veröffentlicht.
Der Bernburger Musiker „Nicva“ hat seinen ersten Song veröffentlicht. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Diese Stimme bleibt im Ohr. Und sie ist auch schon mehrere hunderte Male innerhalb der letzten sieben Tage auf den bekannten Musikplattformen wie Spotify, Amazon Music oder Youtube abgespielt worden. Es ist die Stimme vom Bernburger Niclas Herzog, der mit dem Titel „Verloren ohne Grund“ nun seinen allerersten eigenen Song herausgebracht hat.