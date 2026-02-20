Der 20-jährige Bernburger Niclas Herzog hat seinen ersten Titel herausgebracht und ist nun auf der Suche nach weiteren Bandmitgliedern. Was er als nächstes vorhat.

Nicvas erster Song - junger Bernburger Künstler veröffentlicht seinen Titel bei Spotify und Youtube

Der Bernburger Musiker „Nicva“ hat seinen ersten Song veröffentlicht.

Bernburg/MZ. - Diese Stimme bleibt im Ohr. Und sie ist auch schon mehrere hunderte Male innerhalb der letzten sieben Tage auf den bekannten Musikplattformen wie Spotify, Amazon Music oder Youtube abgespielt worden. Es ist die Stimme vom Bernburger Niclas Herzog, der mit dem Titel „Verloren ohne Grund“ nun seinen allerersten eigenen Song herausgebracht hat.