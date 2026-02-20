Unbekannte haben Freitagnacht einen Fahrkartenautomaten in der Bahnhofstraße im Naumburger Ortsteil Bad Kösen gesprengt. Sie erbeuteten dabei die Geldkassetten. Wegen der Trümmerteile musste ein Gleis stundenlang gesperrt werden.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Fahrkartenautomaten im Naumburger Ortsteil Bad Kösen gesprengt.

Naumburg (Saale). – Ein lauter Knall hat in der Nacht zu Freitag Anwohner in der Bahnhofstraße im Naumburger Ortsteil Bad Kösen aus dem Schlaf gerissen. Gegen 0.30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert.

Demnach stellten die Beamten vor Ort fest, dass unbekannte Täter am Bahnhof Bad Kösen einen Fahrkartenautomaten gesprengt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten sie dafür Explosivstoff ein. Durch die Wucht der Detonation wurden die Geldkassetten freigelegt und anschließend entwendet.

Durch Explosion von Fahrkartenautomaten in Bad Kösen: Zugstrecke stundenlang gesperrt

Die Trümmerteile flogen mehrere Meter weit über das Gelände des Bahnhofs. Aus Sicherheitsgründen musste eine Gleisstrecke gesperrt werden. Erst gegen 6.30 Uhr konnte der Zugverkehr wieder freigegeben werden.

Laut Polizei sicherten Spezialisten der Kriminaltechnik Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.