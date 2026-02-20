Die FDP-Fraktion fordert Verbesserungen, um in Aken auch alten Menschen den Zugang zur Elbe zu ermöglichen. Welche Regeln für Bauen im Überschwemmungsgebiet gelten.

Ältere Menschen haben Probleme - Müssen Wege am Elbufer in Aken befestigt werden?

Vom Ausflugslokal „Naumanns Schuppen“ in Aken führt ein leicht befestigter Trampelpfad zum Findling am Ufer der Elbe.

Aken/MZ. - Wer sich beim Online-Kartendienst Google-Maps am Ufer der Elbe in Aken virtuell umsieht, findet als lokale Sehenswürdigkeit nahe dem Ausflugslokal „Naumanns Schuppen“ einen Granit-Findling aus der Eiszeit.