  4. Debatte im Bauauschuss: Ältere Menschen haben Probleme - Müssen Wege am Elbufer in Aken befestigt werden?

Debatte im Bauauschuss Ältere Menschen haben Probleme - Müssen Wege am Elbufer in Aken befestigt werden?

Die FDP-Fraktion fordert Verbesserungen, um in Aken auch alten Menschen den Zugang zur Elbe zu ermöglichen. Welche Regeln für Bauen im Überschwemmungsgebiet gelten.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 20.02.2026, 18:12
Vom Ausflugslokal „Naumanns Schuppen“ in Aken führt ein leicht befestigter Trampelpfad zum Findling am Ufer der Elbe.
Aken/MZ. - Wer sich beim Online-Kartendienst Google-Maps am Ufer der Elbe in Aken virtuell umsieht, findet als lokale Sehenswürdigkeit nahe dem Ausflugslokal „Naumanns Schuppen“ einen Granit-Findling aus der Eiszeit.