Debatte im Bauauschuss Ältere Menschen haben Probleme - Müssen Wege am Elbufer in Aken befestigt werden?
Die FDP-Fraktion fordert Verbesserungen, um in Aken auch alten Menschen den Zugang zur Elbe zu ermöglichen. Welche Regeln für Bauen im Überschwemmungsgebiet gelten.
Aktualisiert: 20.02.2026, 18:12
Aken/MZ. - Wer sich beim Online-Kartendienst Google-Maps am Ufer der Elbe in Aken virtuell umsieht, findet als lokale Sehenswürdigkeit nahe dem Ausflugslokal „Naumanns Schuppen“ einen Granit-Findling aus der Eiszeit.