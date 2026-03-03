Angst vor der Kreuzotter, der einzigen Giftschlange in Sachsen-Anhalt, braucht niemand zu haben. Wie sich die Giftschlange bei Halle wieder vermehren soll und wann mit Nachwuchs der mittlerweile seltenen Reptilienart zu rechnen ist.

Eine der Kreuzottern in der Zuchtstation des BUND in der Franzigmark.

Halle (Saale)/MZ. - In den Bundesländern Bremen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist die Kreuzotter gar nicht mehr vorhanden. Seit vielen Jahren steht die Giftschlange auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Zum Tag des Artenschutzes am Dienstag, 3. März, macht der BUND Sachsen-Anhalt darauf aufmerksam und verweist auf ein besonderes Projekt: Dem BUND-Umweltzentrum in der Franzigmark ist eine Kreuzotter-Zuchtstation angegliedert. Dort hofft man in diesem Jahr auf Nachwuchs.