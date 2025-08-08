Sie ist Deutschlands einzige Giftschlange: die Kreuzotter. Sachsen-Anhalt baut jetzt für das Tier extra eine Zuchtstation - für 750.000 Euro. Doch in der Bevölkerung gibt es auch Ängste.

Markant ist das Zickzackband auf dem Rücken der Kreuzotter: Die Tiere sind unter anderem im Harz heimisch.

Halle/MZ. - Mitleidig bis besorgt seien die Blicke gewesen, wenn er zu Hause von seinem Termin erzählt habe. „Es gab ein Bedürfnis, sich eindringlich von mir zu verabschieden“, so Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD). Bei einem anderen Termin habe ein Arzt Ratschläge gegeben, was bei einem Biss der Kreuzotter zu tun sei. Willingmann erzählt das an diesem Donnerstagmorgen im BUND-Umweltzentrum Franzigmark bei Halle halb scherzhaft. Doch er umreißt damit weit verbreitete Ängste vor Deutschlands einziger Giftschlange, der Kreuzotter.