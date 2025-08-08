weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Blaulicht
    4. >

  4. Schwerer Unfall auf der A14! 84-Jähriger übersieht Stauende und kracht in seinen Vordermann

Drei Verletzte Schwerer Unfall auf der A14: Senior übersieht Stauende - Pkw kracht in anderes Auto 

Am Donnerstag hat ein 84-Jähriger das Stauende auf der A14 übersehen. Sein Auto krachte auf einen anderen Pkw. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Von DUR Aktualisiert: 08.08.2025, 09:44
Am Donnerstag verursachte ein 84-Jähriger auf der A14 ein Unfall mit drei Verletzten.
Am Donnerstag verursachte ein 84-Jähriger auf der A14 ein Unfall mit drei Verletzten. Foto: Polizeiinspektion Magdeburg

Niederndodeleben. - Drei Menschen sind bei einem schweren Unfall auf der A14 am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Ein 84-Jähriger habe das Stauende im Berufsverkehr übersehen, sodass sein Pkw ungebremst auf ein anderes Auto aufgefahren sei, so die Polizei. Der 84-Jährige, seine Ehefrau und ein 67-Jähriger in dem anderen Fahrzeug wurden schwer verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. 

Die A14 in Richtung Dresden war am Donnerstag für rund zwei Stunden voll gesperrt.