Drei Verletzte Schwerer Unfall auf der A14: Senior übersieht Stauende - Pkw kracht in anderes Auto
Am Donnerstag hat ein 84-Jähriger das Stauende auf der A14 übersehen. Sein Auto krachte auf einen anderen Pkw. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt.
Aktualisiert: 08.08.2025, 09:44
Niederndodeleben. - Drei Menschen sind bei einem schweren Unfall auf der A14 am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.
Ein 84-Jähriger habe das Stauende im Berufsverkehr übersehen, sodass sein Pkw ungebremst auf ein anderes Auto aufgefahren sei, so die Polizei. Der 84-Jährige, seine Ehefrau und ein 67-Jähriger in dem anderen Fahrzeug wurden schwer verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Die A14 in Richtung Dresden war am Donnerstag für rund zwei Stunden voll gesperrt.