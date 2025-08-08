Am Donnerstag hat ein 84-Jähriger das Stauende auf der A14 übersehen. Sein Auto krachte auf einen anderen Pkw. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Niederndodeleben. - Drei Menschen sind bei einem schweren Unfall auf der A14 am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Ein 84-Jähriger habe das Stauende im Berufsverkehr übersehen, sodass sein Pkw ungebremst auf ein anderes Auto aufgefahren sei, so die Polizei. Der 84-Jährige, seine Ehefrau und ein 67-Jähriger in dem anderen Fahrzeug wurden schwer verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die A14 in Richtung Dresden war am Donnerstag für rund zwei Stunden voll gesperrt.