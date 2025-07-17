In Sachsen-Anhalt eröffnen immer mehr voll automatisierte Selbstbedienungsläden - allerdings nicht so viele wie anderswo. Wo es bereits Läden von Anbietern wie „Tante Enso“ und „Unser Schopp“ gibt.

Sachsen-Anhalt hinkt bei 24/7-Supermärkten hinterher: Wo es sie aber schon gibt

Magdeburg/Halle (Saale). – In Sachsen-Anhalt wächst die Zahl voll automatisierter Verkaufsstellen. Allerdings gibt es laut einer Untersuchung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) im hiesigen Bundesland im Vergleich zu anderen Regionen immer noch relativ wenige Mini-Supermärkte, die an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr geöffnet haben.

So seien es in Sachsen-Anhalt bisher maximal zehn solcher sogenannten Smart Stores - unter anderen von „Mein Schopp“ und „Tante Enso“. Weitere sind laut den beiden Unternehmen unter anderem im Schachdorf Ströbeck, in Letzlingen und Möhlau geplant.

Bundesweit sehen die Zahlen deutlich höher aus: Laut der Studie sind in den vergangenen sechs Jahren mehr als 700 solcher Läden eröffnet worden. „Im Moment gibt es fast jeden Tag eine Neueröffnung“, sagte Professor Stephan Rüschen von der DHBW.

In diesen Dörfern und Städten in Sachsen-Anhalt gibt es bereits 24/7-Läden

Abtsdorf, Platz des Friedens 2

Burgkemnitz, Mittelstraße 32

Gardelegen, Birkenallee 10

Görzig, Radegaster Str. 8

Magdeburg, Leipziger Chaussee 23

Langenstein, Feldstraße 1b

Roitzsch, Ernst-Thälmann-Straße 57

Weißenfels, Naumburger Straße 76

Wörlitz, Erdmannsdorffstraße 80

Vollautomatisierte Läden boomen nicht nur in Sachsen-Anhalt

Der Trend zu voll automatisierten Läden wächst vor allem im ländlichen Raum. Betreiber wie „Tante Enso“ oder „Unser Schopp“ wollen damit die Nahversorgung sichern – gerade in den Orten, in denen klassische Supermärkte längst geschlossen haben.

Lesen Sie auch: Schöne neue Einkaufswelt? Sieben weitere Orte in Anhalt-Bitterfeld haben Pläne für 24-Stunden-Laden

Die Verkaufsflächen sind meist deutlich kleiner als herkömmliche Märkte und bieten vor allem Produkte des täglichen Bedarfs an. Darunter fallen Grundnahrungsmittel, Getränke und teilweise auch regionale Erzeugnisse.

Bundesweit nimmt die Zahl solcher Geschäfte ebenfalls zu. Auf der Webseite von „Tante Enso“ wird ersichtlich, dass über 30 neue Standorte bereits in der Planung sind.

Einkaufen ohne Personal: Sachsen-Anhalt hat Gesetz geändert

Die Selbstbedienungsläden können rund um die Uhr öffnen. Bezahlt wird bargeldlos an einer Kasse, an der man die Produkte selbst scannt.

Lesen Sie auch: Geschäfte ohne Personal sollen sonntags öffnen dürfen

Damit solche Einkaufskonzepte möglich werden, hatte die schwarz-rot-gelbe Koalition das Ladenöffnungszeitengesetz geändert. Voll automatisierte Verkaufsstellen dürfen nun auch an Sonn- und Feiertagen sowie an Samstagen zwischen 20 und 24 Uhr öffnen, soweit für deren Betrieb an diesen Tagen keine Mitarbeiter eingesetzt werden.