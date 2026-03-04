In Eigenregie modernisiert die Feuerwehr Dankerode ihren Schulungsraum – nach Feierabend und an Wochenenden. Doch mitten in der Renovierung sorgt eine Havarie für zusätzlichen Stress.

Im Schulungsraum wurde unter anderem die Decke erneuert.

Dankerode/MZ. - Wenn alles nach Plan läuft, dann werden die Feuerwehrleute aus Dankerode zu ihrer Jahreshauptversammlung im Mai nicht nur ihre neue Tagesdienstkleidung tragen, sondern auch in einem ganz neu hergerichteten Schulungsraum tagen.