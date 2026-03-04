weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Sanierung läuft auf Hochtouren: Feuerwehr Dankerode baut Schulungsraum in Eigenregie um – Fertigstellung bis Mai geplant

LIVE:
Geht der HFC-Lauf weiter? Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf im Livestream
Geht der HFC-Lauf weiter? Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf im Livestream

Sanierung läuft auf Hochtouren Feuerwehr Dankerode baut Schulungsraum in Eigenregie um – Fertigstellung bis Mai geplant

In Eigenregie modernisiert die Feuerwehr Dankerode ihren Schulungsraum – nach Feierabend und an Wochenenden. Doch mitten in der Renovierung sorgt eine Havarie für zusätzlichen Stress.

Von Susanne Thon 04.03.2026, 18:41
Im Schulungsraum wurde unter anderem die Decke erneuert.
Im Schulungsraum wurde unter anderem die Decke erneuert. Foto: Freiwillige Feuerwehr Dankerode

Dankerode/MZ. - Wenn alles nach Plan läuft, dann werden die Feuerwehrleute aus Dankerode zu ihrer Jahreshauptversammlung im Mai nicht nur ihre neue Tagesdienstkleidung tragen, sondern auch in einem ganz neu hergerichteten Schulungsraum tagen.