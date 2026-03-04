In einem Ortsteil ist ein Kita-Mitarbeiter positiv auf ansteckende Tbc getestet worden. Das Gesundheitsamt wendet sich jetzt an Familien, deren Kinder Kontakt gehabt haben könnten.

Kemberg/MZ/JJT. - Bei einer Betreuungsperson der Kita „Elbspatzen“ im Kemberger Ortsteil Dabrun ist eine ansteckende, offene Lungentuberkulose festgestellt worden. Das teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Das Gesundheitsamt untersuche derzeit, welche Kinder engen Kontakt hatten. Eltern betroffener Kinder werden persönlich informiert. Der Mitarbeiter war vor wenigen Wochen auch in der Kita „Plapperkiste“ in Wartenburg im Einsatz.

Hier gelten laut Kreis die gleichen Regeln. Absonderungen, wie aus der Corona-Pandemie bekannt, gab es laut Kreissprecher Alexander Baumbach am Mittwoch nicht. Es könne sein, dass einige Kinder prophylaktisch mit Medikamenten behandelt werden müssten. Landrat Christian Tylsch teilte mit: „Wir nehmen die Situation ernst und ich appelliere an alle Betroffenen, mit dem Gesundheitsamt zusammenzuarbeiten.

Die Ursache für die Erkrankung ist bekannt und der betroffene Mitarbeiter ist isoliert in medizinischer Behandlung. Tuberkulose ist kein akuter Grund zur Sorge, wenn sie medizinisch adäquat behandelt wird. Das ist in Deutschland der Fall. Sie ist zum Beispiel in Entwicklungsländern eine Herausforderung.“ Am Donnerstag um 18 Uhr wird der Landrat mit dem Gesundheitsamt eine Elternversammlung in der Kemberger Turnhalle durchführen. Weitere Informationen finden sich hier.

Symptomfreie betroffene Eltern sind eingeladen. Tuberkulose-typische Symptome sind zum Beispiel über Wochen anhaltender, teils blutiger Husten, Gewichtsverlust, anhaltende Müdigkeit, nächtliches Schwitzen. Fragen können an das Bürgertelefon gestellt werden: 03491 806 4000.