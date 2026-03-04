In Welfesholz soll die Ortsdurchfahrt der L 72 erneuert werden. Der Bau‑ und Vergabeausschuss Gerbstedt hat den Weg für eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land freigemacht.

In Welfesholz soll an der Ortsdurchfahrt gebaut werden.

Gerbstedt/MZ - Gute Nachrichten für Welfesholz: Das Land will die Ortsdurchfahrt sanieren. Der Bau- und Vergabeausschuss des Gerbstedter Stadtrates stellte am Dienstagabend erste Weichen dafür. Die Einheitsgemeinde will mit der Landesstraßenbaubehörde Sachsen‑Anhalt (LSBB) eine Verwaltungsvereinbarung zur Planung des Um- und Ausbaus der Ortsdurchfahrt Welfesholz abschließen.