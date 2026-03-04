Vor dem Landgericht Dessau wird seit Dienstag gegen einen 56-jährigen Deutschen verhandelt. Der Angeklagte hat die Taten weitgehend eingeräumt.

„Liebesbeziehung“ auf Pferdehof - Mann steht in Dessau wegen Missbrauch von 13-Jähriger vor Gericht

Dessau/Köthen/MZ. - Vor dem Landgericht Dessau wird seit Dienstag gegen einen 56-jährigen Deutschen verhandelt. Dem Mann aus der Umgebung von Köthen wird vorgeworfen, 2019 und 2020 ein damals 13-jähriges Mädchen mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Insgesamt umfasst die Anklage 37 Punkte, in den meisten Fällen handelt es sich um schweren Missbrauch.