  4. Bei Kindergeburtstag kennen gelernt: „Liebesbeziehung“ auf Pferdehof - Mann steht in Dessau wegen Missbrauch von 13-Jähriger vor Gericht

Vor dem Landgericht Dessau wird seit Dienstag gegen einen 56-jährigen Deutschen verhandelt. Der Angeklagte hat die Taten weitgehend eingeräumt.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 04.03.2026, 13:34
Das Landgericht in Dessau.
Das Landgericht in Dessau. Foto: J. Lohrmann

Dessau/Köthen/MZ. - Vor dem Landgericht Dessau wird seit Dienstag gegen einen 56-jährigen Deutschen verhandelt. Dem Mann aus der Umgebung von Köthen wird vorgeworfen, 2019 und 2020 ein damals 13-jähriges Mädchen mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Insgesamt umfasst die Anklage 37 Punkte, in den meisten Fällen handelt es sich um schweren Missbrauch.