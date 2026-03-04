Bad in Thale im Harz Schnittverletzung in der Bodetal-Therme: Was hinter dem Becken-Unfall steckt
Ein Badegast der Bodetal-Therme meldet eine schwere Fingerverletzung nach einem Tauchgang im Außenbecken. Während der Betreiber vermutet, eine Fliese sei die Ursache, kritisiert der Betroffene das Verhalten des Teams vor Ort.
04.03.2026, 08:15
Thale/MZ. - So sollte ein Besuch eines Thermalbads nicht enden: mit einem blutigen Zeigefinger. Diesen hat sich Badegast Jürgen Ruhrmann beim Abtauchen in einem Außenbecken der Bodetal-Therme in Thale verletzt – „an einem offenbar fest verbauten, metallischen Gegenstand“, schildert er. Was steckt hinter dem Unfall?