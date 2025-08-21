Den Angeklagten wurde vorgeworfen, auf einem Grundstück in Wörbzig Kupferrohre aus einem Gebäude geschnitten zu haben. Dabei sollen sie einen großen Sachschaden hinterlassen haben. Was die zwei gebürtigen Bernburger am Montag vor Gericht ausgesagt haben und wie die Urteile ausgefallen sind.

„Das war saudumm“: Zwei Männer aus Bernburg wegen Diebstahl von Kupferrohren verurteilt

Die Täter wollten die entwendeten Kupferrohre zu Geld machen, doch die Polizei kam ihnen zuvor.

Köthen/MZ. - „Das war eine spontane Entscheidung“, meint einer der beiden Angeklagten, die sich am Montagmorgen vor dem Köthener Amtsgericht behaupten müssen. Ihnen wird Diebstahl im besonders schweren Fall vorgeworfen: Die beiden Männer aus Bernburg sollen von einem Grundstück in Wörbzig Kupferrohre aus einem Gebäude herausgeschnitten haben – mit der Absicht, diese weiterzuverkaufen.