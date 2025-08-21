In immer mehr deutschen Städten fahren Straßenbahnen auf begrünten Gleisbetten. Doch was ist der Nutzen? Und sind derartige Maßnahmen auch in Dessau-Roßlau geplant?

Wann auch Dessau-Roßlau begrünte Gleisanlagen bekommt und was die Vor- und Nachteile der Bepflanzung sind

Die Askanische Straße in Dessau-Roßlau: In manch anderen Städten wäre ein solcher Straßenbahnabschnitt womöglich bereits begrünt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Grau zieht sich das lokale Straßenbahngleisbett durch Teile Dessaus. Ein Blick auf andere Städte Deutschlands zeigt: Das muss nicht sein. Denn vielerorts bringt eine Begrünung der Gleisanlagen Farbe und Leben auf die Straßen der Republik. Doch was sind Nutzen und Vorteile der Bepflanzung? Und sind Maßnahmen wie diese künftig auch in der Bauhausstadt geplant?