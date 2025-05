Bernburg/MZ - Die Saison in der Bernburger Kunsthalle ist unlängst mit einer neuen Ausstellung eröffnet worden. Der Künstler Korvin Reich aus Wernigerode zeigte schon im vergangenen Jahr interessante Werke im Foyer des Bernburger Theaters. In der Kunsthalle kann man mit Fug und Recht von einer Installation sprechen. Seine großen Zeichnungen an den Wänden gehen eine Symbiose mit dem Mauerwerk ein, und die Musik von Caspar René Hirschfeld rundet das „Projekt π“ (Projekt Pi, Anm. d. Red.) so ab, dass vom Publikum begeisterte Kommentare zu hören waren.

