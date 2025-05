Bernburg/MZ. - Bunt und wüst – so könnte man wahrscheinlich am besten beschreiben, wie es derzeit vor so manchem Altkleidercontainer in und um Bernburg aussieht. Dort stapeln sich vielerorts die Wäscheberge in die Höhe. Ganz zum Ärger der Anwohner, die ihre ausrangierten, aber noch gut erhaltenen Hosen, Pullover und Bettwäsche immer seltener loswerden. Besonders schlimm sieht es momentan an der Tolstoiallee aus: Dort wächst der Berg an Altkleidern seit Wochen in immer größere Höhen. Sogar hinter dem Containerplatz verteilen sich inzwischen die Kleidungsstücke.

