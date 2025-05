In den ehemaligen Rewe-Markt an der Kustrenaer Straße soll wieder Leben einziehen.

Bernburg/MZ. - Seit dem Umzug des Rewe-Marktes auf eine deutlich größere Ladenfläche im Prima-Einkaufs-Park (PEP) an der Kalistraße Ende des Jahres 2021 sind die Lichter aus gewesen in der Immobilie an der Kustrenaer Straße. Nach vielerlei Spekulationen über einen Neubezug deuten nun laufende Umbauarbeiten von Handwerkern eine tatsächliche Reaktivierung des Gebäudes an.