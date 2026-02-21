weather regenschauer
In der Stadt Thale freut sich der Feuerwehrnachwuchs über neue, dringend benötigte Bekleidung. Gleichzeitig wurden zwei engagierte Kameraden offiziell in ihre neuen Funktionen als Stadtkinder- und Stadtjugendwart berufen, was frischen Schwung in die Nachwuchsarbeit bringt.

Von Kjell Sonnemann 21.02.2026, 07:30
Die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Thale haben neue Bekleidung bekommen. Darüber freuen sich Stadtkinderwartin Anne-Kathrin Keitz (rechts), Stadtjugendwart (Vierter von rechts), Stadtwehrleiter Steffen Bornemann (Zweiter von rechts) und Bürgermeister Maik Zedschack (Zweiter von links). Foto: Feuerwehren Stadt Thale

Thale/MZ. - Manch eine Jacke oder Hose bei den Mädchen und Jungen der Kinder- und der Jugendfeuerwehren war verschlissen. Und bestimmte Größen waren vergriffen. Um so mehr freut sich der Feuerwehrnachwuchs in der Stadt Thale, dass neue Bekleidung beschafft wurde.