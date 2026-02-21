Blaulicht im Harz Frischer Wind in der Jugendfeuerwehr Thale: Neue Bekleidung und neue Führungskräfte vorgestellt
In der Stadt Thale freut sich der Feuerwehrnachwuchs über neue, dringend benötigte Bekleidung. Gleichzeitig wurden zwei engagierte Kameraden offiziell in ihre neuen Funktionen als Stadtkinder- und Stadtjugendwart berufen, was frischen Schwung in die Nachwuchsarbeit bringt.
Thale/MZ. - Manch eine Jacke oder Hose bei den Mädchen und Jungen der Kinder- und der Jugendfeuerwehren war verschlissen. Und bestimmte Größen waren vergriffen. Um so mehr freut sich der Feuerwehrnachwuchs in der Stadt Thale, dass neue Bekleidung beschafft wurde.