Die AfD-Fraktion im Landtag hat zu einem „Bürgerdialog“ ins Veranstaltungszentrum Schloss Köthen eingeladen. Das gefällt nicht jedem.

Petition gegen Bürgerdialog der AfD im Schloss Köthen - Wie die KKM die Vermietung begründet

Köthen/mz. - Am kommenden Dienstag hat die AfD-Fraktion im Landtag zu einem „Bürgerdialog“ ins Veranstaltungszentrum Schloss Köthen eingeladen. Dagegen regt sich nun Widerstand. Auf der Internetplattform „change.org“ wurde eine Unterschriftensammlung gegen die Veranstaltung gestartet.