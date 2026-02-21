weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Politik in Sachsen-Anhalt: Petition gegen Bürgerdialog der AfD im Schloss Köthen - Wie die KKM die Vermietung begründet

Politik in Sachsen-Anhalt Petition gegen Bürgerdialog der AfD im Schloss Köthen - Wie die KKM die Vermietung begründet

Die AfD-Fraktion im Landtag hat zu einem „Bürgerdialog“ ins Veranstaltungszentrum Schloss Köthen eingeladen. Das gefällt nicht jedem.

Von Doreen Hoyer 21.02.2026, 09:00
Das Veranstaltungszentrum am Schloss Köthen.
Das Veranstaltungszentrum am Schloss Köthen. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/mz. - Am kommenden Dienstag hat die AfD-Fraktion im Landtag zu einem „Bürgerdialog“ ins Veranstaltungszentrum Schloss Köthen eingeladen. Dagegen regt sich nun Widerstand. Auf der Internetplattform „change.orgwurde eine Unterschriftensammlung gegen die Veranstaltung gestartet.