Streit um Gestaltungssitzung Leben in Werkssiedlung - Stadtrat Bitterfeld-Wolfen will gegen Untere Denkmalschutzbehörde klagen

Bitterfeld-Wolfens Stadtverwaltung sieht wenig Chancen für die Klage. Der Stadtrat will sie durchziehen. Was der Streitpunkt ist.

Von Ulf Rostalsky 21.02.2026, 08:00
Ein Teil der Werkssiedlung. Foto: Czerwonn

Wolfen/MZ. - Der Bitterfelder-Wolfener Stadtrat hat mit großer Mehrheit entschieden, gegen die von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vollzogene und vom Landesverwaltungsamt bestätigte Kappung der Vereinfachten Gestaltungssatzung in den denkmalgeschützten Werkssiedlungen in Wolfen vorzugehen.