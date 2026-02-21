Bitterfeld-Wolfens Stadtverwaltung sieht wenig Chancen für die Klage. Der Stadtrat will sie durchziehen. Was der Streitpunkt ist.

Leben in Werkssiedlung - Stadtrat Bitterfeld-Wolfen will gegen Untere Denkmalschutzbehörde klagen

Wolfen/MZ. - Der Bitterfelder-Wolfener Stadtrat hat mit großer Mehrheit entschieden, gegen die von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vollzogene und vom Landesverwaltungsamt bestätigte Kappung der Vereinfachten Gestaltungssatzung in den denkmalgeschützten Werkssiedlungen in Wolfen vorzugehen.