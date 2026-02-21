Ein Dessauer Karatetrainer hat einige seiner Schüler hundertfach missbraucht. Der Mann wurde zu 13 Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt. Jetzt reden erstmalig zwei der Opfer.

„Er war superdreist. Niemand hat gehandelt“ - Was zwei Missbrauchsopfer über den Dessauer Karatetrainer berichten

Der 54-jährige ehemalige Karatetrainer vor dem Landgericht in Dessau. Der Mann wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Dessau/MZ. - Finn (24) und Alexandra (18) (beide Namen geändert) wurden in Dessau-Roßlau von ihrem Karatetrainer sexuell missbraucht. Und das hunderte Male. Finn in den Jahren von 2004 bis 2013, Alexandra von 2017 bis 2020. Bei den ersten Taten waren sie sieben beziehungsweise neun Jahre alt. Der Täter ist inzwischen zu 13 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Gegen das Urteil hat er Revision eingelegt. MZ-Gerichtsreporter Thomas Steinberg hat mit den beiden Geschädigten gesprochen, die nicht die einzigen Opfer waren.