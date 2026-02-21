weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Vorhaben bei Dalichow Events: Wittenberg-Messe wird wiederbelebt: Was die Hintergründe sind

Vorhaben bei Dalichow Events Wittenberg-Messe wird wiederbelebt: Was die Hintergründe sind

Nach längerer Pause soll im März wieder eine Wittenberg-Messe stattfinden, jetzt organisiert von Dalichow Events. Was das Unternehmen außerdem plant und warum von einer Tanzbar Abstand genommen wird.

Von Marcel Duclaud 21.02.2026, 10:00
Christiane Dalichow am Schreibtisch am neuen Unternehmens-Standort in der Collegienstraße
Christiane Dalichow am Schreibtisch am neuen Unternehmens-Standort in der Collegienstraße (Foto: Marcel Duclaud)

Wittenberg/MZ. - Nach mehreren Jahren wird es wieder eine Wittenberg-Messe geben. Die Pandemie hatte der Initiative, die ursprünglich als Visitenkarten-Party begonnen hat und sich über die Zeit zu einer Art Leistungsschau für die Region entwickelte, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun, nach sechs Jahren Pause, wird sie wiederbelebt.