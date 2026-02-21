Im Einkaufszentrum Arsenal eröffnet eine Tedi-Filiale. Bald will Nanu-Nana folgen. Wie der Centermanager das einschätzt und welche Geschäfte aus seiner Sicht kommen sollen.

Neuer Tedi im Arsenal: Warum es in Wittenberg bald drei Filialen gibt

Wittenberg/MZ - Wer dieser Tage die Rolltreppe im Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal nach oben nimmt, kommt an ihr nicht vorbei: Direkt im Blickfeld, hell ausgeleuchtet und mit prall gefüllten Regalen, hat seit vergangenem Mittwoch eine neue Filiale von Tedi eröffnet. Für die Stadt ist es bereits der dritte Standort der Handelskette.