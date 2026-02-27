Wenn ab Montag, 2. März, Bitterfelds Innenstadtring saniert wird, beginnt für Anlieger eine schwere Zeit. Werkstatt-Chef Alexander Mietzner hat sich unter anderem mit zusätzlichen Kundenparkplätzen gewappnet.

Innenstadtring in Bitterfeld wird saniert - Wie sich Bitterfelder Kfz-Meister auf den Ernstfall vorbereitet

Kfz-Meister Alexander Mietzner vor seiner Werkstatt am Ratswall: Ab Montag ist dieser Teil des Innenstadtrings bis zur Grundstücksgrenze gesperrt.

Bitterfeld/MZ. - Den letzten beißen die Hunde, heißt es. Doch Alexander Mietzner hat was dagegegen. Die freie Werkstatt des Kfz-Meisters liegt genau am Ende des ersten Abschnitts der am Montag beginnenden Sanierung des Bitterfelder Innenstadtrings. Damit das kommunale Millionenprojekt seine Firma nicht in den Ruin treibt, hat der Handwerker vorgesorgt.