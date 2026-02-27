weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Straßensperrungen stehen bevor: Innenstadtring in Bitterfeld wird saniert - Wie sich Bitterfelder Kfz-Meister auf den Ernstfall vorbereitet

Wenn ab Montag, 2. März, Bitterfelds Innenstadtring saniert wird, beginnt für Anlieger eine schwere Zeit. Werkstatt-Chef Alexander Mietzner hat sich unter anderem mit zusätzlichen Kundenparkplätzen gewappnet.

Von Jan Wätzold Aktualisiert: 27.02.2026, 14:18
Kfz-Meister Alexander Mietzner vor seiner Werkstatt am Ratswall: Ab Montag ist dieser Teil des Innenstadtrings bis zur Grundstücksgrenze gesperrt.
Kfz-Meister Alexander Mietzner vor seiner Werkstatt am Ratswall: Ab Montag ist dieser Teil des Innenstadtrings bis zur Grundstücksgrenze gesperrt. (Foto: Jan Wätzold)

Bitterfeld/MZ. - Den letzten beißen die Hunde, heißt es. Doch Alexander Mietzner hat was dagegegen. Die freie Werkstatt des Kfz-Meisters liegt genau am Ende des ersten Abschnitts der am Montag beginnenden Sanierung des Bitterfelder Innenstadtrings. Damit das kommunale Millionenprojekt seine Firma nicht in den Ruin treibt, hat der Handwerker vorgesorgt.