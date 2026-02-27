Das Dessau-Roßlauer Traditionsgeschäft „Haus der Stoffe“ hat seine Wurzeln in der DDR. Seither hat sich einiges geändert. Nun hat es einen der besten Nachwuchshandwerker Sachsen-Anhalts hervorgebracht.

Echte Handarbeit in Dessau-Roßlau: Vater Ricky und Sohn Maddox Funke in der hauseigenen Polsterei und Raumausstatterwerkstatt vom „Haus der Stoffe“.

Dessau-Roßlau/MZ. - Dessau-Roßlauer werden es kennen, das „Haus der Stoffe“ in der Ferdinand-von-Schill-Straße, gegenüber der katholischen Kirche St. Peter und Paul. Verkauft wurde hier bereits zu DDR-Zeiten, seit 1955. Doch in den vergangenen Jahrzehnten hat sich viel getan. Nun hat das Traditionshaus einen der besten Nachwuchshandwerker Sachsen-Anhalts hervorgebracht. Zeit, einen Blick in Vergangenheit und Zukunft des familiengeführten Unternehmens zu werfen.