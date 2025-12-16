Ausgrabungen in der Ferdinand-von-Schill-Straße haben einen Teil der Dessauer Geschichte freigelegt. Welche seltenen Funde die Archäologen freigelegt haben und was uns die Entdeckungen aus früheren Zeiten berichten.

Archäologen stoßen bei Ausgrabungen in der Ferdinand-von-Schill-Straße auf seltene Funde

Vier Archäologen sind bei den baubegleitenden Ausgrabungen in der Ferdinand-von-Schill-Straße beteiligt, hier an den Überresten des Akener Tores.

Dessau-Roßlau/MZ. - Bei den Ausgrabungsarbeiten, die im Zuge der Straßen- und Leitungserneuerungen in der Ferdinand-von-Schill-Straße stattfinden, haben Archäologen in den vergangenen Monaten auch seltene Entdeckungen ans Tageslicht befördern können. Auf einige der Funde gab es vorab Hinweise in alten Dokumenten und Stadtplänen, andere kamen für die Forscher gänzlich überraschend.