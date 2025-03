Die Stadt Thale und die Bodetal Tourismus GmbH stellen die Tourismusbilanz für 2024 vor. Erneut gab es mehr als eine halbe Million Übernachtungen in der Harz-Stadt. Wie die Zahl weiter wachsen soll, und welcher Ortsteil besonders großen Zuwachs hat.

„Investitionen zeigen Wirkung“: Tourismus in Thale boomt weiter

Das "Hexendorf" auf dem Hexentanzplatz in Thale ist seit Ende September 2024 geöffnet.

Thale/MZ. - Der Boom geht weiter: Erneut hat die Stadt Thale die Marke von einer halben Million Übernachtungen in einem Jahr überschritten. 2023 war mit gut 504.000 Gästeübernachtungen bereits ein Rekordjahr, 2024 wuchs die Zahl auf deutlich mehr als 507.000 – so viele gab es noch nie, freuen sich Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) und Ronny Große, Geschäftsführer der Bodetal Tourismus GmbH (BTG). „Das zeigt: Unsere Investitionen zeigen Wirkung“, sagt dieser und spielt auf die Umgestaltung des Hexentanzplatzes an. „Es ist eingetreten, woran wir gearbeitet haben.“