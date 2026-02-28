Den AfD-Vorschlag zur Abschaffung der Schulpflicht und Einführung einer Bildungspflicht stößt bei Schülern, Lehrern und Eltern im Burgenlandkreis auf Kritik. Was sie anmerken und ob die Idee juristisch umsetzbar wäre.

Schulpflicht in Frage gestellt: Wie realiatisch ist der AfD-Vorschlag?

Die AfD Sachsen-Anhalt schlägt in ihrem Wahlprogramm eine Abschaffung der Schulpflicht vor. Dafür müssten Rechtsgrundlagen massiv geändert werden.

Weißenfels/MZ. - Die AfD Sachsen-Anhalt möchte die Schulpflicht durch eine sogenannte Bildungspflicht ersetzen. Das schreibt die Partei im Entwurf ihres Wahlprogramms für die Landtagswahl im September. Demnach sollten Kinder nach wie vor dazu verpflichtet sein, Bildung zu erwerben, der Unterricht müsse aber nicht zwingend in einer Schule stattfinden, sondern könne auch von den Eltern durchgeführt werden.