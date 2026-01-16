„Reine Polemik“, demokratiegefährdend, „bildungspolitischer Rohrkrepierer“: Bei Fachleuten stößt der AfD-Plan zur Aufweichung der Schulpflicht einhellig auf Ablehnung.

AfD will Schulpflicht ersetzen - Warum Fachleute und Politiker aus MSH das für gefährlich halten

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - In bildungspolitischen Kreisen sorgte der AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Ulrich Siegmund, vergangene Woche für Aufsehen: Er hatte erklärt, die Schulpflicht „erweitern“ und „zu einer Bildungspflicht“ umbauen zu wollen, bei der „individuell die Möglichkeit“ bestehe, „dass Schüler auch in kleineren Verbänden oder auch im Homeschooling unterrichtet werden können“.