Sabrina Herrmann hat beim KKV einen Job, der nicht nur einer der wichtigsten, sondern gemeinhin Domäne älterer Herren ist. Jetzt lässt die Sitzungspräsidentin wieder die Narren tanzen.

Willkommen zum Karneval in Bad Kösen: Sitzungspräsidentin Sabrina Herrmann vor dem Saal des „Mutigen Ritters“.

Bad Kösen. - Wenn am Samstag der Kösener Karnevalsverein (KKV) im Saal des „Mutigen Ritters“ seine erste Abendveranstaltung der Session samt Proklamation des neuen Prinzenpaares über die Bühne gehen lässt, dann ist per se eine ganz entspannt: Sabrina Herrmann. Und das, obwohl sie Sitzungspräsidentin ist. „Na ja, ich mache das jetzt seit elf Jahren, da hat man schon eine gewisse Routine. Herzrasen vor einem Auftritt kenne ich jedenfalls nicht mehr“, sagt sie.