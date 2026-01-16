Brandgeruch aus einer Wohnung in der Schillstraße führt zu einem Feuerwehreinsatz – doch statt Dank gibt es Schläge: Die Bewohnerin attackiert die Kameraden.

Wittenberg/MZ. - Brandgeruch dringt aus der Nachbarwohnung in den Hausflur und auf Klingeln und Klopfen reagiert niemand! Damit hat am Donnerstag, gegen 21.50 Uhr, eine 35-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Schillstraße in Wittenberg die Feuerwehr alarmiert.

Feuerwehr öffnet Wohnung und findet schmorendes Schneidbrett

Wie die Polizei mitteilte, öffneten die Kameraden daraufhin die Wohnungstür gewaltsam. Als Brandursache stellten sie ein Kunststoff-Schneidbrett fest, das auf der eingeschalteten Herdplatte schmorte und dementsprechend Rauch verursachte.

Schlafende Bewohnerin stark alkoholisiert

Die Kameraden weckten die im Wohnzimmer schlafende Bewohnerin. Diese war laut Polizei zwar augenscheinlich unversehrt, allerdings erheblich alkoholisiert.

Angriff auf Feuerwehrkameraden

Die 55-Jährige empörte sich über die Maßnahmen der Feuerwehr und schlug auf die Kameraden ein. Die Kommunikation mit ihr war erheblich erschwert, da sie der deutschen Sprache nicht mächtig war. Nachdem die Feuerwehr ihre Maßnahmen in der Wohnung beendet hatte, ließen die Polizeibeamten die vorübergehend festgenommene Frau wieder in ihre Wohnung zurück.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.