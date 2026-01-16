Der Veranstaltungskalender der Stadt verspricht für dieses Jahr wieder reichlich Abwechslung. Worauf sich die Einwohner und ihre Gäste freuen können.

Landesfest wird 2026 der Höhepunkt: Das ist in Bernburg geplant

Zum Moonlight-Shopping wird der Boulevard am Freitag, 4. September, wieder zum Laufsteg für eine Modenschau.

Bernburg/MZ. - Karneval, Regionalmarkt, Beachparty, Moonlight-Shopping, Klosterweihnacht, und, und, und: Der Veranstaltungskalender 2026 ist in Bernburg prall gefüllt mit abwechslungsreichen Angeboten für Jung und Alt. Absoluter Höhepunkt für die Stadt dürfte aber der Sachsen-Anhalt-Tag am ersten Juni-Wochenende werden. Die MZ gibt nachfolgend einen Überblick, worauf sich die Einwohner und Touristen in den nächsten Monaten freuen können. Noch nicht terminiert sind bisher der Internationale Museumstag und die Museumsnacht.