Ein Garagenbrand in der östlichen Wittenberger Kernstadt hat am Freitagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 30 Einsatzkräfte waren vor Ort, nachdem starker Rauch aus einer Werkstatt gemeldet worden war.

Freitagmorgen ist die Wittenberger Feuerwehr mit dem Stichwort „Feuer 3 – Garage“ in die östliche Kernstadt alarmiert worden.

Wittenberg/MZ. - Die Wittenberger Feuerwehr ist am Freitagmorgen wegen eines Garagenbrandes in die östliche Kernstadt alarmiert worden. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung in einer Werkstatt fest. Die Mitarbeiter konnten sich bereits selbstständig retten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Durch den ersten Trupp wurde der Bereich erkundet und ein Innenangriff vorgetragen. Parallel hierzu wurden die umliegenden Räumlichkeiten kontrolliert. Schnell konnte ein brennender Pkw als Brandobjekt ausfindig gemacht und abgelöscht werden. Weiterhin wurden die Räumlichkeiten belüftet.

Die Wittenberger Feuerwehr war in der Höchstzeit mit ca. 30 Einsatzkräften im Einsatz, dem D-Dienst, der Hauptamtlichen Wachbereitschaft sowie der Ortsfeuerwehren aus Abtsdorf/Labetz, Pratau und Teuchel. Unterstützt wurden sie durch Kräfte des SKW Ergänzungstrupps und durch die Polizei.