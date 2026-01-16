weather wolkig
Dokumente Führerscheintausch verpasst? Diese Probleme drohen Säumigen im Burgenlandkreis

Pflicht zum Führerscheintausch: So viele Dokumente sind im Burgenlandkreis bereits umgetauscht worden. Warum man kurzfristig keine Termine mehr bekommt.

Von Beate Reinke 16.01.2026, 16:40
Ob grau, rosa, die DDR-Variante oder in Scheckkarten-Form – bis spätestens zum 19. Januar 2033 muss jeder Führerschein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, gegen den neuen EU-Führerschein umgetauscht werden.
Weissenfels/MZ. - Am Montag läuft eine weitere Frist zum Pflichtumtausch der Führerscheine ab. Wer jetzt an der Reihe ist und auf einen Last-Minute-Umtausch gesetzt hat, hat keine Chancen mehr, zeitnah an neue Papiere zu kommen. Hier lesen Sie, warum das so ist.