Dokumente Führerscheintausch verpasst? Diese Probleme drohen Säumigen im Burgenlandkreis
Pflicht zum Führerscheintausch: So viele Dokumente sind im Burgenlandkreis bereits umgetauscht worden. Warum man kurzfristig keine Termine mehr bekommt.
16.01.2026, 16:40
Weissenfels/MZ. - Am Montag läuft eine weitere Frist zum Pflichtumtausch der Führerscheine ab. Wer jetzt an der Reihe ist und auf einen Last-Minute-Umtausch gesetzt hat, hat keine Chancen mehr, zeitnah an neue Papiere zu kommen. Hier lesen Sie, warum das so ist.