Am Freitag kam kurz vor der Ortslage Wetterzeube ein Motorradfahrer von der Fahrbahn ab.

Droyßig/MZ. - Am Freitag kam gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße 2223 kurz vor der Ortslage Wetterzeube ein 35-jähriger Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Steinpfosten und anschließend mit einem Baum.

Der Mann schleuderte nach dem Aufprall ca. 20 Meter eine Böschung hinab bis in den Eingangsbereich einer Gartenanlage. Der behandelnde Notarzt schätzte seine Verletzungen am Abend als lebensbedrohlich ein. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine hallesche Unfallklinik.

Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm gerichtlich entzogen. Weiterhin war das Krad nicht ordnungsgemäß zugelassen. Die Ermittlungen dauern an.