Die Brut- und Nistzeit beginnt. Damit gibt es Regeln für Hunde- und Gartenbesitzer. Was beachtet werden muss, um keine Strafe zu riskieren.

Jetzt gehören Hunde wieder an die Leine

Hunde müssen ab Sonntag wieder angeleint werden.

Bitterfeld/MZ. - Die Sonne setzt sich allmählich durch, die Tage werden länger und die Kälte in den Knochen ist garantiert auch bald wieder vergessen. Also Sachen gepackt und ab ins Grüne. Doch ab diesem Sonntag gehören Hunde wieder an die Leine, denn die Brut- und Setzzeit beginnt.