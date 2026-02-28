Nach dem erfolgreichen Comeback des Dessauer Nordfestes im vergangenen Herbst soll die Veranstaltung in diesem Jahr ihre Fortsetzung finden.

Das Nordfest lädt im Juni wieder auf den Hof der Friederikenschule.

Dessau/MZ/DAG. - Nach dem erfolgreichen Comeback des Nordfestes im vergangenen Herbst soll die Veranstaltung in diesem Jahr ihre Fortsetzung finden. Wie zur Premiere am 11. Oktober 2025 ist auch die Durchführung der zweiten Auflage am Samstag, 6. Juni, wieder auf dem Hof der Friederikenschule geplant. Der Veranstaltungsort ist zentral gelegen und entspricht durch seine starke Umzäunung zudem den gestiegenen Sicherheitsanforderungen zur Absicherung von Festen, heißt es von Seiten der Organisatoren.