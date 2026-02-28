Schwerbewaffnete Spezialkräfte und ein Hubschrauber sorgen am Freitag in Aschersleben für Aufregung. Im Netz wird wild spekuliert, so dass die Polizei nach dem Einsatz einige Dinge richtigstellen muss.

Die Kräfte des SEK auf dem Weg in den Ascherslebener Stadtpark.

Aschersleben/MZ - Ein Hubschrauber, der unablässig über der Eine-Stadt kreist, zahlreiche schwerbewaffnete Spezialkräfte: Ein gut zwei Stunden andauernder Großeinsatz der Polizei an und im Ascherslebener Stadtpark hat am Freitagnachmittag für großes Aufsehen in der Stadt gesorgt.