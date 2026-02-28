Aus für Zeitzer Ausflugslokal? Kein Investor, kein Geld, keine Sanierung: Bleibt für den Tiergartenhof in Zeitz nur noch der Abriss?

Es wird keine Investitionen und damit keine Sanierung der ehemaligen Ausflugsgaststätte Tiergartenhof in Zeitz geben. Das ist der aktuelle Stand. Bleibt jetzt nur noch der Abriss?